Бойцы Росгвардии сыграли в футбол с воспитанниками иркутского «Центра помощи семье и детям»

Что может быть лучше, чем погонять мяч в хорошей компании. Бойцы Росгвардии накануне Дня защиты детей провели товарищеский матч с воспитанниками «Центра помощи семье и детям».

Пас, удар, гол. Для воспитанников иркутского «Центра помощи семьи и детям» это не просто игра, это море эмоций и возможность весело провести время, занимаясь любимым делом. А те, кто не попал в основной состав, поддерживают. Ведь без болельщиков играть труднее.

Эти дети — народ спортивный. Любят волейбол, бокс и легкую атлетику, но все-таки футболу отдают особое предпочтение. Александр Черняев — один из самых старших воспитанников. Говорит, товарищеские матчи объединяют людей как ничто другое. Он уже познакомился со многими офицерами и планирует тоже надеть погоны.

Александр ЧЕРНЯЕВ, ВОСПИТАННИК «ЦЕНТРА ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»: Я поступил уже, я первый курс закончил. В педучилище на учителя физической культуры. Дальше я планирую идти в армию, а там уже в СОБР, ОМОН или спецназ. Я знаю, что после армии можно прийти. Выполнить то, чему ты научился. Нормативы, полиграф, детектор лжи.

Бойцы Росгвардии и воспитанники центра — давние друзья. Взрослые часто приезжают в гости, дарят подарки и рассказывают про свою непростую работу.

Ацамаз ГАБУЕВ, ОФИЦЕР УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Офицеры управления Росгвардии по Иркутской области спланировали данное мероприятие. Мы последний раз были в данном детском учреждении в феврале месяце. Подарили спортивный инвентарь и много положительных эмоций. Те подарки, которые мы приготовили, — это ничто по сравнению с тем, что мы сейчас им подарим эмоции. Для нас это самое главное.

Что касается матча, он завершился со счетом 13:13. Дружеская ничья — идеальный результат.