Бойцы и ветераны ОМОНа Росгвардии празднуют юбилей со дня основания Иркутского спецподразделения

В торжественной обстановке отличившимся сотрудникам отряда вручили почетные грамоты, благодарственные письма, медали и знаки отличия.

Также двум сотрудникам были вручены погоны с первым специальным званием «младший лейтенант полиции». За 30 лет существования спецподразделения 140 сотрудников награждены государственными знаками отличия, среди них: «ордена Мужества», медали «За отвагу»; и «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и другие. 3 сотрудников Иркутского ОМОНа удостоены ношения крапового берета. Поздравил с круглой датой и поблагодарил ветеранов личного отряда ОМОН за вклад в воспитание нового поколения бойцов Начальник Управления Росгвардии по Иркутской области Алексей Сапожников.

Сергей БУРЕНКОВ, КОМАНДИР ОМОН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я хочу передать большие поздравления ветеранам Иркутского ОМОНа, действующим сотрудникам и членам их семей. Большое поздравление с 30-летием отряда. Хочу пожелать всем доброго здоровья, успехов по службе, чтобы было дома все хорошо и, чтобы вы всегда возвращались домой живыми и здоровыми. С праздником, дорогие ОМОНовцы.

Работа сотрудников ОМОН полна опасности и риска, поэтому не обходится без потерь. За 30 лет существования Иркутское спецподразделение потеряло 4 бойцов при исполнении служебного долга в Северно-Кавказском регионе. Сегодня их память почтили минутой молчания. Ежегодно в их честь сотрудники Отряда Мобильного Особого Назначения организуют массовые соревнования по различным видам спорта. А сегодняшнее мероприятие завершилось праздничным концертом.