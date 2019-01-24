Блокадникам Ленинграда, проживающим в Иркутской области, вручили памятные награды

Город, который выстоял. В воскресенье исполнится 75 лет событию, равного которому нет в мировой истории. 27 января 1944 года Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. 872 дня голода, смерти, ужаса и мужества. Блокада города унесла жизни более миллиона человек. А те, кто выжил, пронесли эту боль сквозь годы и тысячи километров. К юбилейной дате им вручают награды правительства Санкт-Петербурга. В Иркутской области сейчас проживают 146 блокадников.

Блокадное время детская память Валентины Заведеевой — тогда воспитанницы ленинградского детского дома — сохранила урывками: сильные бомбежки, спали одетыми, чтобы успеть в бомбоубежище, помнит постоянное чувство голода и как просвечивали тоненькие кусочки хлеба. И еще момент настоящего детского счастья посреди ужасной войны.

Валентина ЗАВЕДЕЕВА, ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА: Елку помню. Она хоть и не украшена была, но она была такая хорошая, высокая-высокая такая. Мальчишки разбудили, смотри, говорят. Яркий-яркий такой свет — и вот эта елка. Вот она мне на всю жизнь запомнилась.

И с юности Валентина Ивановна, где бы ни была, ставит самую нарядную елку и убирает ее только 27 января — в день снятия блокады Ленинграда. 4-летнюю Валю эвакуировали в 42-м по льду Ладожского озера — той самой «дороге жизни». После учебы она по комсомольской путевке отправилась в Иркутскую область, работала на стройках. После — больше 20 лет помощником воспитателя в детском саду. За это время дважды была в родном городе. И всю жизнь она вспоминает и осознает, что ей и ее родному Ленинграду пришлось пережить. 125 граммов хлеба в день после очереди на сильном морозе. Одна норма для всех: растущих детей и взрослых мужчин, отданные за две картофелины семейные реликвии, суп из обойной пыли, веток и бумаги, сожженные, чтобы хоть как-то согреться, книги, мебель. Люди на улице падают замертво. От голода в блокаду, только по официальным данным, погибли 632 тысячи человек.

Валентина ЗАВЕДЕЕВА, ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА: Голодные были, в окошечко поглядывали, принесут что-нибудь или не принесут поесть. В основном, помню, лежала только в кровати, видимо, ходить не могла. Вот я поражаюсь, как люди выбрасывают хлеб, выбрасывают продукты. Из еды я ничего не выбрасываю, я до самой капли съедаю.

Но эти же люди укрывали щитами памятники, закапывали их в землю, маскировали крыши соборов и дворцов, защищая от фашистских бомбардировок. Обессиленные ленинградцы сохранили город от самой страшной в истории осады длиной в 872 дня. Судьба развела блокадников по разным городам и странам. Но у всех у них осталась трепетная связь с Ленинградом. С этим городом их сроднило горе и нечеловеческие испытания, которые они все-таки выдержали.

Валентина ЗАВЕДЕЕВА, ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА: Этой мой город, это самый-самый первый мой город, это моя родина. Как мало я там ни пробыла, но это моя родина. Я с удовольствием попрощалась бы, я с удовольствием побывала бы там, в Ленинграде, хотелось бы еще посмотреть.

И она его увидит! Сегодня Валентине Ивановне памятный знак Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» вручил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он пообещал: поездке быть! Скоро Валентина Заведеева вернется в город своего тяжелого детства, в город, который выстоял.