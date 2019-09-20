Благоустройство дворов в Ленинском районе Иркутска оценил мэр Дмитрий Бердников

Турники, яркая детская площадка, молодые деревья и пешеходные тропинки. Именно так теперь выглядит двор на улице Муравьева в Иркутске-II. Территорию у дома №21 комплексно благоустроили. Проект делали совместно с жителями. А на улице Севастопольской в Ленинском округе заменили бордюры, установили ограждения детского городка, обустроили площадку с тренажерами. Выполненные работы оценил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он рассказал: в следующем году Ленинский район отметит юбилей — 100 лет со дня основания. К праздничной дате нужно сделать как можно больше для его развития.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: В этом году мы еще 33 придомовых территории приводим в порядок, 13 из них комплексно. Это значит, полное благоустройство с освещением, урнами, лавочками, и согласно проекту включают в себя различные активности для детей, взрослых. Вместе с жителями формируется проект, пожелания жителей учитывается, приводится в порядок территория.

С 2015 года в Ленинском округе Иркутска благоустроили более 170 дворов, из них около 40 привели в порядок комплексно. Кроме того, за последние два года в этом районе обустроили 8 общественных пространств.