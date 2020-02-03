БК «Иркут» продолжит борьбу за чемпионство в суперлиге Б

Через тернии в плей-офф. Баскетбольный «Иркут» продолжит борьбу за чемпионство в суперлиге Б. «Оранжево-черные» провели две решающие игры против барнаульского «АлтайБаскета». Матчи прошли по совершенно разным сценариям. Оба поединка получились непростыми.

По 24 секунды команды не атакуют. Так во всем мире почтили память легенды баскетбола Коби Брайанта. Великий спортсмен трагически погиб накануне вместе со своей дочкой. Он играл под 24 номером, поэтому «Иркут» и «АлтайБаскет» по-баскетбольному «молчат» именно столько. Многие нынешние лидеры «Иркута» и «АлтайБаскета» выросли на играх звездного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс», но играть по-звездному в первом матче получилось лишь у гостей.

«АлтайБаскет» реализовал все свои моменты в первой четверти, а во второй упрочил лидерство. «Иркут» традиционно провалил и третий игровой отрезок, но в конце матча «оранжево-черным» удалось сократить отставание. У барнаульцев не получались тактические ходы, а под занавес встречи им не удалось реализовать 4 штрафных броска. В итоге гости победили с перевесом всего в 7 очков.

Борис СОКОЛОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «АЛТАЙБАСКЕТ» (г. БАРНАУЛ): Благодаря куражному началу мы сделали хороший отрыв и выиграли. А вторая составляющая победы — это то, что, когда «Иркут» наладил командную игру, мои парни не дрогнули. Могу сказать, что игры между нами сложные, победитель определяется в борьбе.

Для выхода в плей-офф «оранжево-черным» нужно было выиграть с разницей в 11 очков. Что и получилось. А в конце матча отыграть отставание было уже невозможно. Броски гостей продолжали лететь мимо. Победа со счетом 74:59. Иркутяне могут готовиться к матчам с сильнейшими командами суперлиги Б.

Евгений ГОРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Как всегда хочу поблагодарить болельщиков, всех, кто причастен к клубу. Хорошая победа у нас, но, видимо, мы только так можем. Залезем на дно, а потом выезжаем. Хорошую команду мы сделали, пока не стабильную, но конкурентную. Именно такой я ее хотел видеть в начале.

Первые игры второго круга «Иркут» проведет 8 и 9 февраля. Соперником «оранжево-черных» станет магнитогорское «Динамо». Встреча пройдет во дворце спорта «Труд».