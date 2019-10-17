Бюст Николая Салацкого открыли в Иркутске

С его именем связана целая эпоха градостроительных преобразований Иркутска. В год столетия Николая Салацкого открыли бронзовый бюст градоначальника в сквере у драматического театра. Таким образом сегодня увековечили память о человеке, который за 18 лет управления Иркутском показал искреннюю преданность городу. На торжественную церемонию приехали дети, внуки и правнуки Салацкого, его коллеги. Со знаковым событием всех присутствующих поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: в столице региона стало доброй традицией открывать и преображать памятные места, устанавливать бюсты и памятные доски людям, которые внесли большой вклад в историю города, области и страны.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Действительно запрос общественности на увековечение имени Николая Францевича всегда существовал, и мы нашли возможность в год столетия Николая Францевича установить не только бюст, но и сделать небольшой сквер, где люди могут отдыхать, побывать и родственники, и гости нашего города.

Юлия ВЕДЕРНИКОВА, ВНУЧКА НИКОЛАЯ САЛАЦКОГО:

Он хотел, чтобы наш город был красивее, благоустроеннее и очень старался. И вот город отплатил ему этим. Город увековечил его память. И поэтому мы очень этому рады. Мы всегда любили его, гордились им, гордились его качествами и хотим, чтобы будущее поколение знало о нем, знало эти черты характера, чтобы брали с него пример.