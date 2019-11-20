Бюджет Иркутской области приняли в первом чтении

Льготы на питание детям, поправки в транспортный налог и бюджет. Его приняли в первом чтении. 23 сессия сегодня прошла в Законодательном собрании региона. Парламентарии рассмотрели несколько десятков вопросов. О главных из них далее.

Один из самых главных вопросов — утверждение бюджета на 2020 год и плановый период двух последующих лет. Его сегодня приняли на заседании в первом чтении. Финансовый документ остается социально ориентированным: 70% расходов уйдут именно на эту сферу. Как отмечает спикер Законодательного собрания Сергей Сокол, сейчас важно следить за тем, чтобы в денежном обеспечении разных районов области не было перекоса в большую или меньшую сторону.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас не должно быть перекосов, но, к сожалению, они пока есть. Мы должны одинаково по потребностям помогать и большим городам, и меньшим муниципалитетам. У нас не должно быть так, чтобы мы помогали одним за счет других, но раз потребности есть – значит, их необходимо финансировать.

Сегодня же приняли доработанный закон и о транспортном налоге. Он предусматривает целый ряд льгот для автомобилистов.

Наталья ДИКУСАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 50% льгот по налогу предоставляются жителям, которые владеют транспортными средствами до 150 лошадиных сил. И плюс инвестиционная налоговая льгота на транспортные средства, которые переходят на газ. Мы сняли ограничения с организаций, они теперь могут пользоваться этой льготой в отношении всех транспортных средств, которые перевели на топливо в виде газа.

Также на сессии рассмотрели ряд социальных законов. В первом чтении приняли законопроект о бесплатном питании детей из малообеспеченных семей. В окончательном о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов. Им положены льготы на питание в школах, а также компенсация, если речь идет о домашнем обучении.

Георгий ЛЮБЕНКОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Этот закон как раз из этой линейки, которая позволяет сегодня детям-инвалидам, находящимся дома, получать компенсации на это питание. И дети-инвалиды, достигшие 18 лет, но продолжающие обучение, получают ту же самую компенсацию двухразового питания. Это в какой-то мере облегчит жизнь этих семей, повысит их материальный достаток.

Бурное обсуждение вызвал вопрос об изменении статуса трех муниципальных образований региона. Сейчас эта тема пока находится в доработке. Ее рассматривают профильные комитеты, также планируются и выезды в территории, которым и предполагается поменять статус: Балаганск, Большой Луг и Усть-Уда. Этот вопрос решили перенести на следующее заседание. Оно состоится через две недели.