Библиотекарь Иркутска стала фанатом футбола и создала группу единомышленников

Она знает биографии Пеле и Месси не хуже, чем жизнеописание Толстого и Достоевского. Библиотекарь Елена Степанова всю жизнь смотрит футбол и обсуждает его с читателями. Про игру номер один готова рассказывать бесконечно.

О том, кто стал чемпионом мира по футболу в далеком 1966 году, библиотекарь Елена Степанова знает лучше многих спортивных журналистов. Ведь именно в год первого и единственного триумфа сборной Англии она полюбила самую популярную в мире игру с мячом. И с тех пор смотрит все чемпионаты мира и Европы.

Елена СТЕПАНОВА, СТАРШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ: Любовь к футболу началась у меня случайно. В 1964 году моя старшая сестра купила телевизор «Рекорд». Это первый советский телевизор, большой ящик с маленьким экраном. Больше всего мне полюбились спортивные передачи. И в 1966 году я впервые увидела чемпионат мира, где играли такие звезды, как Пеле, Гарринча и Эйсебео.

Сейчас Елена Степанова — старший сотрудник в библиотеке «Алые паруса». Футбол объединяет поколения. Елена Ивановна с удовольствием разговаривает про любимый вид спорта с детьми. Иногда они даже спорят, какой футболист лучший или кому следовало отдать «Золотой мяч» Месси или Роналду. Вот и сегодня они обсудили прошедшую церемонию вручения награды, на которой триумфатором стал аргентинский футболист. Кстати, свои кумиры у нее есть и среди современных звезд.

Елена СТЕПАНОВА, СТАРШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ: Мне нравится Ибрагимович. Как он в шпагате забивал, и вообще он такой неординарный. И хоть сейчас он играет в Америке, но мне очень нравится. А вообще мы все смотрим. Вот я работаю в библиотеке, и мы вместе с моими друзьями смотрели все матчи чемпионата мира 2018 года.

Многие ее посетители уже выросли и приходят, уже будучи студентами, рассказывают про свои успехи и не забывает поинтересоваться, как дела у любимого библиотекаря. А еще один ее читатель победил на конкурсе юных футболистов и встретился с капитаном сборной России Артемом Дзюбой. Кстати, многие записались в секцию после общения с такой фанаткой.

Мырзабек МЫТИШОВ, ЧИТАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ «АЛЫЕ ПАРУСА»: Я пришел в библиотеку года два назад, я тогда маленьким был, еще про футбол не знал. Потом Елена Ивановна мне показала журнал футбольный, и так я заинтересовался. Мы начали общаться и стали рассказывать друг другу про матчи и истории игроков.

Среди читателей библиотеки есть и те, кто познакомился с Еленой Степановой благодаря любви к футболу, а под влиянием старшего товарища еще и полюбил литературу.

Петр КАНЦЕВИЧ, ЧИТАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ «АЛЫЕ ПАРУСА»: В детстве я не любил читать. Меня родители заставляли. Потом сестра меня привела сюда, а я не хотел. Но после знакомства с Еленой Ивановной я полюбил книги, стал много читать. Познакомился со многими писателями.

В тандеме с детьми библиотекарь-болельщица следила за всеми матчами чемпионата мира-2018. Спустя год она с удовольствием вспоминает то время.

Елена СТЕПАНОВА, СТАРШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ: Вот такой календарь был у меня и моих фанатов. Мы следили за турниром и записывали сюда все, обсуждали, проводили мероприятия. И мы обсуждали все-все-все. Кто забил, кто не забил, кого удалили, кто не играл. Они все заполняли и со мной делились.

В следующем году состоится чемпионат Европы по футболу. К 60-летию турнира игры пройдут по всему старому свету. Несколько встреч организуют в Санкт-Петербурге. И у Елены Степановой есть мечта.