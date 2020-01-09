Без сбоев прошли праздничные дни на иркутских теплоисточниках

Без сбоев прошли праздничные дни на иркутских теплоисточниках

09.01.20

Работу котельных проверил глава областного центра. Дмитрий Бердников посетил три из них: в микрорайонах Жилкино, Зеленый и предместье Рабочее. Все котельные работают в штатном безаварийном режиме, запас топлива в норме. Последние две недели все муниципальные службы работали в режиме повышенной готовности. В двух котельных в микрорайонах Зеленый и  Жилкино в 2018 и 2019 годах провели значительный объем работ в рамках капитального и текущего ремонта.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

У нас в городе существуют еще несколько котельных, которые локально обеспечивают теплом целые жилые массивы и социальные объекты. Их содержать в надлежащем состоянии — очень важная задача. Я доволен тем, как наша служба работает, в частности ТЕСИ, сами коллективы котельных. Специалисты с многолетним стажем очень высокого уровня.

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