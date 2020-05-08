«Бессмертный полк» на АИСТ ТВ: телезрители прислали более 5 тысяч фотографий

Более пяти тысяч фото уже в «Бессмертном полку», который пройдет в телеформате на АИСТ ТВ. А они продолжают и продолжают поступать. Их присылают на электронную почту со всей области и даже из соседних регионов. Их приносят в редакцию люди, которые чтят память своих героев. Уже две недели сотрудники нашей редакции занимаются оформлением фотографий, чтобы не пропустить ни одно присланное драгоценное фото.

Николай КАЗАНЦЕВ, МОНТАЖЕР ЭФИРА ТЕЛЕКОМПАНИИ АИСТ ТВ: Мы даже не ожидали, что будет такое количество фотографий, в связи с этим мы даже, скорее всего, останемся ночевать здесь, чтобы выдать все фотографии ветеранов, которые нам прислали. Сейчас мы обработали более 5 тысяч фотографий.

Трансляция «Бессмертного полка» будет идти завтра, 9 мая, весь день с 6.30 утра до ночи. Также в нашем эфире вы увидите юбилейные парады Победы, воспоминания ветеранов. А прием фото для телеверсии «Бессмертного полка» мы завершаем. И благодарим телезрителей за отклик и участие в нашем проекте.