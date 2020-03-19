Бесплатные виртуальные экскурсии и туры мировых музеев доступны жителям Приангарья

Все учреждения культуры закрыты, в места массового скопления людей лучше не ходить. Так чем же заняться тем, кто любит проводить свободное время в театрах, музеях, библиотеках или на концертах? Выход есть. Многие музеи и галереи мира подготовили бесплатные виртуальные экскурсии и туры. Мы изучили самые интересные и можем заверить: это весьма захватывающее и увлекательное зрелище. Остается только добавить, что интернет в период пандемии жизненно необходим.

5 часов 19 минут 28 секунд блаженства для эстетов и ценителей искусства. Путешествие по Эрмитажу сняли одним дублем в разрешении 4К на современный смартфон. Мы увидим 45 залов и около 600 великих произведений из коллекции легендарного музея. Удивительное медитативное зрелище создано для того, чтобы не спеша насладиться путешествием. Сегодня Эрмитаж закрыт для посетителей, но доступен онлайн на официальном сайте.

Закрыты и Третьяковская галерея, и Русский музей. Но благодаря проекту Google Arts and culture нам абсолютно бесплатно доступны изображения произведений искусства с высоким разрешением, а также презентации и виртуальные туры. Достаточно просто загрузить приложение в телефон и путешествовать из галереи в галерею, будто границ между странами и вовсе нет. 850 музеев мира. Хотите — посетите галерею Уффици во Флоренции, а после можете заглянуть в Амстердам — в гости к Ван Гогу.

А в Нью-Йорке почти у всех музеев есть онлайн-экскурсии. Виртуальные туры, лекции, интервью с художниками — за просмотром этих видео вы не заметите, как пройдет карантин.

Венская опера проводит прямые трансляции во время отсутствия зрителей, так что послушать классическую музыку в живом исполнении можно и через свой мобильный или компьютер. Метрополитан Опера тоже анонсировала бесплатные прямые трансляции. В понедельник, например, увидим «Кармен», а 22 марта — Евгения Онегина.

Не отстает и наш Большой театр. Прямой эфир балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» состоится 29 марта.

А российские онлайн-видеосервисы предоставляют бесплатную подписку зрителям, которые находятся на карантине. Для этого представители сервисов просят лишь фотодоказательство нахождения дома, а некоторые и вовсе предоставляют подписку по промокоду.

В этом обзоре мы не осветили и половины возможных вариантов времяпрепровождения в период пандемии. Конечно, онлайн-путешествия не заменят нам эмоций и впечатлений от настоящих приключений, но переждать трудное время точно помогут.



