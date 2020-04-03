Бесплатные маски для горожан шьет иркутянин Роман Борисов

Многие предприимчивые люди в условиях дефицита масок стали шить тканевые и продавать их, причем недешево. 300 рублей за штуку — это слишком дорого, решила иркутянка Дарья Ширяева. И обратилась в нашу редакцию с оригинальным предложением. Начало истории одного доброго дела — в следующем материале.

Несколько дней назад Дарья обратилась ко мне с просьбой найти человека, который бы смог шить маски и бесплатно раздать их нуждающимся. Она, в свою очередь, обещала предоставить добровольцу свою швейную машинку и небольшой запас ткани. Мы такого добровольца нашли и сегодня приехали к Даше, чтобы забрать оборудование. Девушка и сама бы занялась изготовлением масок, но сейчас работает удаленно и нагрузка ничуть не меньше, чем в офисе. Чтобы машинка не простаивала, решила ее отдать.

Дарья ШИРЯЕВА: Видела очень много разных объявлений о том, что многие люди шьют и продают маски. Там разные цены: от 200 до 500 рублей. Меня это, конечно, расстроило. Я считаю, что в это непростое время мы должны быть более бескорыстными и все же помогать людям.

Эту машинку Даше подарили, и она практически ею не пользовалась. Теперь подарок отправляется в путь, чтобы принести пользу. У своего дома нас встречает Роман. Именно он откликнулся на идею Даши, хотя лично молодые люди не знакомы. Несколько минут на установку машинки — и доброволец готов работать. Шить Рома научился, когда всей организацией делали подарки ветеранам Великой Отечественной — сувенирные подушки. Молодой человек тоже уверен: пандемия — не повод наживаться на средствах первой необходимости. К слову, и опыт изготовления масок у Романа уже есть.

Роман БОРИСОВ: Эта маска ручной работы, она сшита мною, она достаточно проста в изготовлении, не по выкройке даже, а просто прямоугольный кусочек ткани, прошивается, делаются складочки, резиночки по бокам. Достаточно простая в изготовлении, но удобная. Сейчас я планирую ее усовершенствовать, сделать вовнутрь кармашек, в который можно будет вставлять какой-то материал, допустим, вискозную салфетку для улучшения качества.

Рома уже знает, куда отнесет сшитые маски: в совет ветеранов своего округа и воспитателям ближайшего детского дома. А после всем, кто попросит, вот только ткани пока мало. Если у вас есть ненужные обрезки, позвоните по номеру 8-908-662-16-51 или пишите нам в instagram. Мы привезем вашу ткань Роману, чтобы безвозмездной помощи в это трудное время было больше.



