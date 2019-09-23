Возрожденная команда в новой форме. Баскетбольный клуб «Иркут» презентовал новый комплект формы, в которой будет играть в сезоне 2019-2020.Помимо новых цветов, теперь иркутяне бело-оранжевые, незначительно изменился и дизайн формы. Обновленный комплект уже примерил талисман команды кот Феликс, а в ноябре в первых домашних играх в форме сыграют сами баскетболисты.

Дмитрий ЧЕПКИНЕЕВ, ТАЛИСМАН БК «ИРКУТ», КОТ ФЕЛИКС: Я думаю, что многие форму оценят, что всем понравится, и все будут в ней ходить. Наверное, в доме каждого болельщика будет висеть такая форма. Я думаю, что фанаты и игроки оценят и будут в ней с удовольствием ходить.

Напомним, новый сезон подопечные Евгения Горева начнут 12 октября в суперлиге-Б. Первые игры иркутяне проведут на выезде в Чебоксарах против команды «Чебоксарские ястребы». Дома иркутяне впервые сыграют 4 и 5 ноября c клубом «Локомотив-Кубань».