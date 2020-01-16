Баскетбольный «Иркут» усилен игроком первой суперлиги

Артем Чеваренков, ранее выступавший за «Урал», присоединился к «оранжево-черным» и сегодня провел первую тренировку в составе иркутской команды. 23-летний разыгрывающий — воспитанник самарского баскетбола. С родной командой он успел стать чемпионом первой суперлиги прошлого сезона. А помочь «Иркуту» Чеваренков сможет уже завтра. Напомним, 17 января иркутяне принимают «Тамбов». Начало встречи в 19.30 во дворце спорта «Труд».