Баскетболисты «Иркута» выиграли у команды «Локомотив-Кубань» — 88:55

Вернули праздник спорта в Иркутск. Баскетболисты «Иркута» впервые в 2019 году сыграли на домашней арене и одержали победу над командой «Локомотив-Кубань».

Баскетбольный праздник во дворце спорта. В этом сезоне «Иркут» выступает лишь во второй суперлиге. Но внимания к команде ничуть не меньше. Многие пошли на долгожданный матч семьями. Иркутяне взяли инициативу в свои руки уже на первых минутах игры, сходу проведя несколько удачных атак. А вот соперника подвела реализация. Баскетболисты из Краснодарского края давали бой иркутянам лишь в первых двух четвертях. И хотя баскетбол – спорт, в котором все может измениться в последний момент, во второй части игры можно было смело утверждать: победа за нами!

Евгений ГОРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Всех с победой! Я приятно удивлен стартом домашнего чемпионата. Приятная атмосфера. Спасибо болельщикам за то, что поддержали нас. Константин ГЛАЗЫРИН, НАПАДАЮЩИЙ БК «ИРКУТ»: Игра была очень эмоциональная. Это была первая домашняя игра. «Иркут» всегда славился большим количеством болельщиков, которые поддерживают нас, и в таком зале всегда приятно играть.

Первую домашнюю игру «Иркут» выиграл со счетом 88:55. Самыми результативными в составе нашей команды стали Константин Глазырин, Сергей Михалев и Егор Муравьев. Уже сегодня команды проведут вторую совместную встречу. Сейчас подопечные Евгения Горева занимают 5 место в группе. В случае победы иркутяне смогут подняться в турнирной таблице.