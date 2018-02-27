Баскетболисты «Иркута» провели открытую тренировку для школьников

Тренировку провели для старшеклассников второй гимназии Иркутска.Тренер баскетбольного клуба «Иркут» Александр Лукин рассказывает старшеклассникам, как нужно двигаться и где стоять. Ребята новички, поэтому тренировка проходит в щадящем режиме. Начали с простейшего — участники бегают змейкой и бросают мячи. Это упражнение «будит» организм и «разгоняет» кровь. Согревшись, приступают к другому занятию, которое тренирует мышцы ног, стабилизирует стопы, параллельно спортсмены отрабатывают меткость.

Мячи брошенные учениками частенько пролетают мимо колец, но опытные игроки успокаивают. Главное говорят профессионалы, если хочешь чего то добиться, нужно стараться и ни в коем случае не бросать начатое. Подобные мастер-классы для школьников, баскетболиста «Иркута» проводят 4 год. В этому году клуб увеличивает посещения игроков и тренеров по школам, хотя бы до одного раза в месяц.

Антонио Каетано, игорок баскетбольного клуба «Иркут»: Им это нравится. Наша задача это показать, как правильно это сделать. Я думаю ребята всё равно разбираются в баскетболе,так как они ходят на игры, баскетбол, наши матчи.

В спортзале второй гимназии профессиональные баскетболисты впервые. Учитель физкультуры Сергей Свиноренко уверен — после такого мастер класса желающих играть в школе в баскетбол увеличиться в разы.

Сергей Свиноренко, учитель физкультуры Гимназии №2: Заинтересовывать нужно вот с такого возраста, показывать, рассказывать. Они приходят, конечно, с соревнований приходят, но все равно мало понимают, бегают с мячом. Что-то делают, кидают, забрасывают. Но когда приезжает профессиональная команда и показывает будет гораздо лучше все это восприниматься и воспроизводиться в жизни.

Старшеклассники также отработали сегодня ведение мяча, броски, выучили пару обманных движений. Тренировка длилась несколько часов. В завершении встречи школьники сыграли с титулованными спортсменами товарищеский матч. И конечно, оставили на память сувенирную продукцию с символикой клуба.