Баскетболисты «Иркута» потерпели поражение от магнитогорского «Динамо»

Соперник навязал свою игру. Баскетболисты «Иркута» уступили во втором матче отборочного этапа Кубка России против магнитогорского «Динамо». Иркутяне фактически играли ввосьмером, так как недавно избранный капитан команды Александр Анисимов получил микротравму в предыдущей встрече. Соперники навязали плотную игру, давили на протяжении всего матча, иркутяне оказались к этому не готовы. Вторая половина матча зеркально отличалась от первой. Наши игроки выполнили все установки тренера, подопечные Евгения Горева провели много свободных атак и вернулись в игру. Правда, этого оказалось недостаточно. Итог — 75:60.