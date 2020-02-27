Баскетболисты «Иркута» победили майкопское «Динамо» – 99:91

Набрали наибольшее количество очков в этом сезоне и впервые за долгое время выиграли стартовую игру. Баскетболисты «Иркута» победили майкопское «Динамо». Неуступчивые гости вырвались вперед в самом начале матча. Но большую часть игры доминировали «оранжево-черные». И, тем не менее, концовка игры получилась для иркутян очень нестабильной.

Иногда и матчи второй суперлиги проходят, как игры NBA. За океаном любят шоу в преддверии баскетбольного матча. У нас же пока так только начинают, но к большим спортивным перформансам готовят юных артистов. Вот и барабанщики из 69-й иркутской школы выступили на разогреве у «Иркута». А спортсмены, в свою очередь, пообещали им дать пару уроков.

Начало встречи прошло под диктовку соперника. «Динамовцы» часто атаковали и вырвались вперед уже в самом начале первой четверти. Иркутяне же сразу сократили отрыв. А по итогу второй 10-минутки и вовсе стали лидировать. На перерыв команды ушли со счетом 53:35 в пользу иркутян. И это разозлило соперников.

Андрей СИНЕЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ДИНАМО-МГТУ» (г. МАЙКОП): Рано мы поверили в то, что мы можем выиграть. Ваша команда воспользовалась преимуществом и удержала счет, сделала разницу в счете из двух очков в десять, и это позволило ей победить.

Но расслабляться было рано. Адыгейцы славятся тем, что побеждают именно в концовке матчей. Вот и в этот раз были близки к триумфу. Сначала дважды сокращали разрыв до 4 очков. Но иркутяне смогли удержать преимущество и упрочить свои позиции на последних минутах. Итоговый счет — 99:91 в пользу нашей команды. Самым результативным в составе «Иркута» стал Сергей Михалев. Именно его трехочковые броски помогли «оранжево-черным» впервые за долгое время выиграть стартовый матч.

Сергей МИХАЛЕВ, НАПАДАЮЩИЙ БК «ИРКУТ»: Хорошая была игра сегодня. Реализация бросков была отличная, много опасных моментов создали, позиций реализовали. Спасибо болельщикам за то, что поддерживают нас. Очень рады.

А уже сегодня команды проведут ответную встречу. Начало матча в 19.00 во дворце спорта «Труд».