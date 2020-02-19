Баскетболисты «Иркута» одержали верх над тульским «Арсеналом» — 76:75

Сняли «проклятие третьей четверти». Баскетболисты «Иркута» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче суперлиги Б. Именно третий игровой отрезок, который «оранжево-черные» обычно проваливают, стал решающим. В первых двух четвертях подопечным Евгения Горева дважды приходилось сокращать разницу в счете. А вот предпоследняя часть игры началась с нескольких удачных атак иркутян, что позволило им взять преимущество. Но лидировали они недолго, команда из Тулы вновь сравняла счет. Иркутянам удалось вырвать победу лишь на последних секундах благодаря точным штрафным броскам Александра Анисимова. Заключительная четверть также закончилась ничьей, и в итоге очки, заработанные капитаном команды, оказались решающими. Итоговый счет — 76:75. Следующие матчи «Иркут» проведет дома. 26 и 27 февраля «оранжево-черные» сыграют с майкопским «Динамо-МГТУ».