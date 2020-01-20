Баскетболисты «Иркута» одержали победу над «Тамбовом» — 76:55

Реванш удался. Баскетбольный клуб «Иркут» одержал победу над командой «Тамбов» в ответном матче суперлиги-2. Так иркутяне ответили на поражение в первой игре. С первых минут «оранжево-желтые» вышли вперед. Триумф «Иркута» продлился вплоть до последней четверти. Финальный счет — 76:55 в пользу наших баскетболистов.

Евгений ГОРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: У нас которая домашняя серия прямо одна и та же. Первая игра невзрачная. Вторую мы даем очень хорошую. Очень хорошая сегодня игра была по качеству. Понятно, мы как тренеры много ошибок найдем. Но без них нельзя. Парни сегодня молодцы.

Сейчас «Иркут» на 4 месте в группе «А». Следующие матчи баскетболисты проведут в Курске. 24 и 25 января они сыграют с местными «Русичами».