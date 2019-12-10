Баскетболисты «Иркута» одержали победу над командой «Русичи» — 91:71

Первая встреча — и сразу победа. Баскетбольный клуб «Иркут» обыграл гостей из Курска — команду «Русичи». Гости на первых минутах вырвались вперед, чем заставили иркутских болельщиков понервничать и болеть за любимую команду с двойной силой. После этого «оранжево-черные» включились в игру, начали работать слаженней и добились лидерства. Куряне собрались с духом и завершили первую четверть с преимуществом в 2 очка — 17:19. Следующие три десятиминутки гости из Курска ничего не могли поделать: «Иркут» уверено вышел вперед по очкам и не собирался отдавать преимущество. Игра закончилась со счетом 91:71 в пользу «Иркута». Сегодня в 19.00 состоится вторая игра, где «оранжево-черные» вновь встретятся к командой из Курска «Русичи».