Баскетболисты «Иркута» минимально уступили питерскому «Зениту-2» — 70:73

Проиграли, но выдали одну из лучших игр текущего сезона суперлиги-2. Баскетболисты «Иркута» минимально уступили питерскому клубу «Зенит-2» — 70:73. Игра получилась тяжелой для обеих команд. Интрига сохранялась до последних секунд встречи.

Матч обещал быть непростым для нашей команды, ведь молодой коллектив из Санкт-Петербурга в этом сезоне играет очень ярко. И все-таки вначале интереснее смотрелась наша команда. Иркутяне очень хотели порадовать своего наставника, которому 2 декабря исполнилось 35 лет. Подопечные Евгения Горева быстро вырвались вперед. Уже на 4-й минуте счет был 16:5 в пользу «Иркута». Но во второй половине первой четверти «зенитовцы» быстро сократили отставание. Тренер «зенитовцев» Александр Михайлов отметил: сократить отставание было непросто.

Александр МИХАЙЛОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ЗЕНИТ» (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ): Мы изначально знали, что будет тяжелая игра. Был трудный перелет, но я надеялся на победу, настраивал ребят только на победу. Я хотел сегодня выиграть.

И все-таки со временем иркутяне вышли вперед. «Оранжево-черные» смогли обеспечить себе небольшой задел в 4 очка. На большой перерыв команды ушли при счете 44:40 в пользу «Иркута». Наша команда всеми силами пыталась увеличить преимущество, а «Зенит-2» стремился его нагнать. В итоге победа досталась молодому, но дерзкому коллективу из северной столицы. Итог — 73:70. Подарок для главного тренера пришлось отложить.

Евгений ГОРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Давно не играли дома. Потратили очень много времени и сил, чтобы восстановиться. Начали хорошо, но потом игра не пошла.

Ответная игра состоится сегодня во дворце спорта «Труд». Начало встречи в 19 часов.