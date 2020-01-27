Башня «Небо» — самый высокий и уютный дом Приангарья

27.01.20

22-этажную башню «Небо», претендующую на звание самого высокого жилого здания региона, построили в Иркутском районе. На торжественном открытии  побывала наша съемочная группа.

 

Как и положено радушному хозяину, Михаил Сигал сам сегодня встал к плите. Для угощения гостей готовит сырники и по ходу успевает рассказать о своем новом проекте. В нем многое впервые. И рекордные 22 этажа, и сложные архитектурные формы. А еще абсолютная новая схема работы. С прошлого года строители получают деньги от покупателей лишь после сдачи здания. Все это время они хранятся на специальных эскроу-счетах.

 

Михаил СИГАЛ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК»:

История с эскроу-счетами — это новая реальность для нашей отрасли. И, по разным данным, мы были либо третьими, либо пятыми в России, кто реализовал проект с использованием эскроу-счетов. Сегодня нашим коллегам, тем, кто пойдет дальше, будет   немножко проще.

 

Башня «Небо» — это жилой дом. Поэтому у строителей была одна важная задача: сделать его уютным. Таким, чтобы даже в коридор можно было выйти в тапочках. И получилось!

Обзорный лифт, панорамные окна, современное лобби, в холлах световые интерьерные панно и даже лавочки. А внутри квартир необычная планировка. На самом верхнем этаже пентхаусы с 6-метровыми потолками. Обо всех особенностях здания руководитель группы строительных компаний «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал рассказывает гостям во время экскурсии.

А рядом с домом авторское дворовое пространство. Здесь и необычная парковая мебель, и скалодром, и лабиринт. Учли и нормы безопасности. На детской площадке противоскользящая гранитная плитка. А по периметру многоуровневое освещение. Новый дом комфорт-класса стал не только ожидаемо удобным, но и архитектурно уникальным.

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