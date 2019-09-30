Увидеть то, что обычно нельзя. Банк России провел день открытых дверей. Побывать в одном из самых закрытых учреждений пожелали сотни иркутян.

Паспортный контроль тут, почти как в аэропорту. Госбанк России — учреждение режимное и стратегическое. Затем участники экскурсии попадают внутрь здания. Масштабного, красивого, по-советски величественного. А затем и дальше, вверх по лестнице, к новым знаниям об истории денег на Руси.

Монеты и банкноты. Как и откуда они появились? В этих стенах такая информация усваивается как-то особенно легко. На стеллажах за стеклом собрана история денег государства Российского.

Участники экскурсии — люди разного возраста. Деньги, как известно, интересны всем. Тем более когда еще можно увидеть специальные банковские машины, которые не только считают рубли в больших объемах, но и могут распознавать бракованные купюры.

Подобные дни открытых дверей для Банка России — уже традиция. Они проходят ежегодно по всей стране. А еще сотрудники работают на повышение денежной грамотности населения. Проводят лекции на предприятиях.

Игорь КОРЖУК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ: Это одна из задач, которыми сейчас занимается Банк России. И мы грамотно и квалифицировано рассказываем, как правильно вести себя на финансовом рынке, как защититься от мошенников и так далее. Тем очень много.

По данным представителей регионального Банка России, в этот день его посетили около 300 человек.