Баня в иркутском микрорайоне Первомайский открыта после ремонта

Ее долго ждали и даже не верили, что она снова начнет работать. Баня на улице Алмазной в Иркутске готова к эксплуатации и уже сегодня принимает первых посетителей.

Обновленный фасад и тротуар уже выдают антураж этого здания. Баня на улице Алмазной в иркутском микрорайоне Первомайский готова принимать гостей. А некоторые даже не верили, что она снова будет работать.

Анатолий КИСЛИЦЫН, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА УНИВЕРСИТЕТСКИЙ г. ИРКУТСКА: Мы думали, что эту баню закрыли совсем. И, в общем-то, уже были готовы к этому. Конечно, жалели. А когда я узнал, я был так обрадован, оповестил всех, кого я знал.

Внутри баня преобразилась полностью. От старых обветшавших стен не осталось и следа. Раздевалки, душевые, естественно, раздельные комнаты для мужчин и женщин, массажные кабинеты. Можно выпить чая и не беспокоиться за свои вещи: охрана всегда приглядит за имуществом. Еще одно новшество бани: в парной для сильного пола отделка из сосны, а вот в женской — из дуба. Также по желанию жителей сделали дополнительные выходы на улицу. В планах оборудовать купели.

Баню начали ремонтировать в январе прошлого года в рамках муниципально-частного партнерства. Во время реконструкции здание подключили к центральным теплосетям, что теперь позволит снизить воздействие на экологию. Раньше здание отапливалось угольной котельной. Ну и внешние изменения тоже сразу бросаются в глаза. Отделка, новые сливы, современная вентиляция — баня отвечает всем требованиям безопасности.

Сегодня открытую после ремонта баню осмотрел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Пообщался с посетителями, узнал о том, что еще необходимо сделать для их комфортного пребывания. Жители остались в восторге, ведь такой важный социальный объект они долго ждали. Тем более, это место стало не просто баней, а целым оздоровительным центром.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: К сожалению, у нас предыдущий собственник, с которым был заключен договор еще в 2006 году, недобросовестно исполнял свои обязательства, связанные с содержанием данного объекта. Вопросов и нареканий было много. А эта баня работает очень давно, и все окрестные жители привыкли пользоваться этой баней.

Кроме того, в бане очень демократичные цены. И льготы тоже действуют. Школьникам и пенсионерам будет скидка на посещение.