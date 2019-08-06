«Байкальскому центру поддержки трезвости» в Иркутске 5 лет

12 шагов, чтобы наладить жизнь. Так действует известная во всем мире программа психологической помощи. Уже пять лет в Иркутске люди, страдающие алкогольной, наркотической или иной зависимостью, приходят в «Байкальский центр поддержки трезвости». О месте, где бесплатно помогают вернуть волю к жизни и стать счастливыми, расскажем в следующем материале.

В уютной обстановке люди пьют чай и делятся своими проблемами. В «Байкальском центре поддержки трезвости» не важны профессия и социальный статус человека. Здесь все равны и каждый получит помощь.

УЧАСТНИЦА СОДРУЖЕСТВА: Я жила с мужчиной, который был в алкогольно-наркотической зависимости. И бросить его не могла, и помочь ничем не могла. Начав ходить на группы, я познакомилась с женщинами, у которых схожая проблема. Мы здесь друг друга поддерживаем.

Центр помогает не только посетителям, которые столкнулись с наркотической или алкогольной зависимостями. Сотрудники окажут психологическую помощь детям из неблагополучных семей, ВИЧ-инфицированным, людям с депрессией, проблемами курения и переедания. Трезвость ума – вот, что здесь находят.

УЧАСТНИЦА СОДРУЖЕСТВА: В «анонимных переедающих» я не только снизила огромное количество килограммов за эти два года. У меня ушел букет болезней, которые сопровождали лишний вес. Причем без единой таблетки. Вообще отношения к этому миру поменялось. Ну и, конечно же, отношения с едой. Пришло такое здравомыслие в мою жизнь.

Уже 5 лет «Байкальский центр поддержки трезвости» бесплатно помогает людям преодолевать их проблемы. Участники содружества проводят индивидуальные встречи, трезвые праздники, ездят за границу на форумы. Благодаря методике «12 шагов» сотни иркутян смогли наладить жизнь.

Сергей СОЛДАТОВ, «ДИРЕКТОР БАЙКАЛЬСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ТРЕЗВОСТИ»: Сотни людей – это очень мало. У нас огромный город. Есть группы и в других городах Иркутской области. И мы хотим, конечно, увеличить наше влияние. То есть донести до людей, где есть выход, где есть помощь, чтобы они это знали.

В этом году центр выиграл президентский грант. Средства потратят на ремонт и оборудование помещений. Также грант позволит вести постоянный прием посетителей. Так что теперь анонимно обратиться за помощью сможет каждый в любое время.