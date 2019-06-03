Байкальский гражданский форум пройдет в Иркутске с 6 по 8 июня

Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов — главная тема Байкальского гражданского форума, который пройдет в Иркутске с 6 по 8 июня. Это традиционная открытая площадка для диалога общества, власти и бизнеса. Пройдет форум уже в шестой раз. В первом мероприятии участвовали более 300 человек. А в этом году ожидается вдвое больше. Заявились участники из Ленинградской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областей, Пермского края, Республики Бурятия.

Владимир ШПРАХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В рамках Байкальского гражданского форума запланировано пленарное заседание, выставки различных некоммерческих объединений, 11 круглых столов, где будут обсуждаться важные для области вопросы.

Так, на форуме в день открытия будут говорить и о поддержке некоммерческих объединений, которые могут получить финансирование, в том числе благодаря президентским грантам. Количество желающих их добиться с каждым годом в Иркутской области растет. Так, например, в первом конкурсе этого года от Приангарья было подано 158 заявки, 37 из них признаны победителями. Участникам необходима помощь на этапе оформления заявок. Поэтому при поддержке правительства Иркутской области организована большая лекция для представителей некоммерческих организаций. В рамках форума пройдут презентации успешных социальных проектов среди общественных организаций. Состоятся круглые столы «Паллиативная помощь в Иркутской области», «Сохранение лесов Приангарья», «Десятилетие детства и семья Прибайкалья: родить, сохранить, воспитать».