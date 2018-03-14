«Байкал-квартет» приступил к подготовке ко всероссийскому фестивалю «Байкальские струны»

На него съедутся лучшие мастера игры на народных инструментах. Организаторы обещают, выступления понравятся зрителю любого возраста.

Вот так, в дружеской обстановке «Байкал квартет» решает, как ансамбль будет выступать на предстоящих концертах. К своему выступлению коллектив подходит основательно. Просчитывают всё до мелочей — каждое движение музыканта, взгляд и улыбку. Существует ансамбль на протяжении 25 лет. За это время облетели почти весь мир. По словам его руководителя Вячеслава Соколова, исполняя какое-нибудь произведение забываешь обо всем на свете. По завершении репетиции лишь чувствуешь сильную усталость и в то же время радость от красивой мелодии.

Вячеслав Соколов, руководитель ансамбля «Байкал — квартет»: Мое психологическое состояние, радости, разочарование, всё живое, это продолжение меня. Ну для меня это душа, я думая как и для каждого музыканта. Душа это душа, а инструмент наверное для выражение внутренних ощущений.

Им подвластна любая мелодия — современная эстрада, классика, народные. А это значит, услышать их выступление будет интересно зрителю любого возраста. Вот «Байкал — квартет» исполняет знаменитую музыку из оперы «Кармен». Следующая мелодия из всем известной народной песни «Крутится вертится шарф голубой».

Всероссийский фестиваль виртуозов – мастеров игры на народных инструментах «Байкальские струны», в Приангарье пройдет в седьмой раз. На него приглашены только лучшие коллективы, солисты, ансамбли со всей России. Радовать любителей народного творчества, участники будут 17 и 18 марта в Иркутской филармонии.