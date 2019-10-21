«Байкал-Энергия» завершает подготовку к чемпионату страны

Первый. Домашний. Скользкий. «Байкал-Энергия» вышла на финишную прямую в подготовке к чемпионату страны. Сегодня «бело-синие» опробовали лед родного стадиона «Рекорд».

Если для всех это первая тренировка на домашнем льду, то для Александра Егорычева это, в принципе, первый большой лед. Полузащитник из-за травмы пропустил начало сезона, не только не играя в официальных матчей, но и в принципе.

Александр ЕГОРЫЧЕВ, ПОЛУЗАЩИТНИК ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Честно если, то тяжело пока. Но есть время, чтобы к чемпионату готовым быть. Думаю, хорошо начнем домашнюю серию.

Личный оптимизм штука хорошая. Но в командной ситуации явных поводов пока было мало. «Бело-синие» неудачно начали официальный сезон. Так, на Кубке мира «Байкал-Энергия» вообще очков набрать не смогла. После возвращения из Швеции тренерский штаб на неделю дал отдохнуть игрокам. В первую очередь, психологически. Сами же наставники анализировали ситуацию.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Оборона, организация атаки, угловые, стандарты — вот над этими компонентами будем работать. И, конечно, физподготовка.

Есть и плюсы, конечно. Все живы здоровы. Лед свой и в хорошем для этого времени года качестве. А главное — сами хоккеисты понимают, что терпение болельщиков испытывать больше нельзя.

Эта неделя для «Байкал-Энергии» будет напряженной. Двухразовые тренировки. Утром лед, вечером тренажерка. А как иначе? Ведь до старта чемпионата России остается совсем немного времени. И к 5 ноября, к матчу с «Уральским Трубником», надо быть полностью готовыми.