«Байкал-Энергия» вничью сыграла с «Сибсельмашем»

Упущенная победа. «Байкал-Энергия» вступила в борьбу за Кубок России. И если матч c молодежной сборной страны нельзя назвать показательным, его «бело-синие» выиграли со счетом 9:3, то встреча с «Сибсельмашем» должна была дать ответ: в каком игровом тонусе сейчас иркутяне? Но в итоге результат оставил больше вопросов. Иркутяне постоянно выходили вперед, а новосибирцы догоняли. Решающим в этой игровой гонке стал мяч Виталия Денисова, который еще в прошлом сезоне играл за «Байкал-Энергию». 4:4. Ничья. В составе «бело-синих» голами отметились Руслан Тремаскин, Александр Баздырев, Игорь Вассерман и Владислав Кузнецов. Также болельщики смогли впервые увидеть новую домашнюю форму команды. Ведь до этого все встречи «Байкал-Энергия» проводила в светлых гостевых бендийках.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: В принципе, качество игры у нас было достаточно неплохое. Но не использовали много моментов. Всю практически игру мы доминировали. Но не хватает нам концовки, вот этого последнего паса. Моменты есть, а вот никак не можем забить. Нужно какую-то игру, чтобы нас, можно сказать, прорвало, чтобы мы где-то забили вовремя.