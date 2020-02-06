«Байкал-Энергия» сыграет с «Водником» в цветах формы легендарной «Сибсканы»

«Бело-голубые» станут «бело-зелеными». На один матч. Завтра «Байкал-Энергия» проведет необычную встречу. На игру чемпионата страны против «Водника» иркутяне выйдут в цветах формы легендарной «Сибсканы». Ретро-матч посвящен полуфиналу 1999-го. И станет первой акцией в рамках проекта «История нашего хоккея».

Этот гол для Василия Никитина, пожалуй, самый запоминающийся в карьере. Ведь забит он в полуфинале чемпионата страны. Лучшему другу и вратарю «золотого» «Водника» Ильясу Хандаеву. А получилось все просто: Виктор Захаров подал с фланга, Никитин замкнул. 2:0 — победа. И память на всю жизнь.

Василий НИКИТИН, ПОЛУЗАЩИТНИК ХК «СИБСКАНА», ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»- 2: Матч был напряженный и с малым количеством забитых мячей, как будто это футбольный матч. Ну и ажиотаж, который был на поле до игры, во время игры и после игры. Неописуемые ощущения были.

Еще бы! Ведь тогда иркутский «Труд» принял 31 тысячу болельщиков. Это почти в два раза больше, чем официальная вместимость арены. Рекорд. Люди сидели, где получится. Эта компания обычно смотрела матчи на 9 секторе «восточки». Чтобы занять место, люди шли на хитрости.

Андрей ШАТСКИЙ, БОЛЕЛЬЩИК: Народ отпрашивался с обеда, в 12 часов дня приезжали сюда. Занимали места на трибунах. Сидели, ждали. А зимы тогда были ого-го. Сидели до 6 вечера. Держали места для остальных. С работы выделяли транспорт, автобусы, приезжали остальные. Целыми цехами.

Фотографий с того полуфинала у Владимира Спорышева нет. Было не до этого. Но раритет остался. Это программка матча. И море приятных эмоций.

Владимир СПОРЫШЕВ, БОЛЕЛЬЩИК: Волна эта болельщицкая сумасшедшая. Вот это братство, общность вот такого огромного мужского коллектива. Тогда женщин и девушек мало ходило. Плечом к плечу. Рев. Восторг. Вот эта победа наша. И игроки. Легендарные.

Игры «Байкал-Энергии» они стараются не пропускать и сейчас. А узнав о ретро-матче с «Водником», вопрос: идти или нет, даже не стоял. Как-никак есть возможность молодость вспомнить.

Начало матча воспоминаний, когда нынешняя «Байкал-Энергия» выйдет в цветах формы «Сибсканы», в 19.00 7 февраля.