«Байкал-Энергия» провела первую тренировку на открытом льду

Коньки наших парней в первый раз после летнего перерыва коснулись ледового покрытия стадиона «Рекорд».

Владение, бег, тактический разбор и двухсторонка — вот программа первой тренировки «Байкал-Энергии» на открытом льду стадиона «Рекорд». Сейчас команда только привыкает к свежему воздуху и новому покрытию. Выход на площадку затянулся из-за тёплой погоды, тренировочную программу пришлось менять на ходу. Ледяную корку работники стадиона наращивали по вечерам почти до полуночи. Специалисты сделали всё, чтобы игровой перерыв хоккеистов не затянулся на долго.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: У нас сегодня скоростно-силовая была тренировка, даже не относящаяся к хоккею. Немножко мы до вчера, позавчера делали тренажёрку, нам нужно было очень хорошую работу скоростно-силовую провести на льду, мы её провели. Лёд хорошего качества, я очень доволен, и для первого раза я имею ввиду, благодарность работникам стадиона. Постарались, молодцы, вышли, как обещали. Всё, всё нормально.

Помимо льда предстоит исправить ещё некоторые недочёты: отремонтировать доски на трибунах, заменить стойки ворот. Однако оканчивать тренировку двухсторонкой это не мешает. Первая официальная игра здесь состоится двенадцатого ноября против серебряного призёра прошлого чемпионата «Ска-нефтяника» из Хабаровска. Цели на предстоящий сезон озвучат совсем скоро, пока же у всех на устах результаты Кубка Мира. Эмоциями поделился лучший бомбардир нашей команды в Сандвикене — Евгений Волгужев.

Евгений ВОЛГУЖЕВ, НАПАДАЮЩИЙ ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Мало положительных, конечно, хотели из группы выйти, не получилось. Так что пока ничего хорошего, ну в плане из Кубка мира. Сейчас маленько отдохнули, восстановились, вышли – солнце, ну всё по-другому тяжеловато, конечно.

Старт 27-го чемпионата России по хоккею с мячом для Байкал-Энергии пройдёт в Красногорске 3 ноября. Там нашим парням противостоит местный Зоркий.