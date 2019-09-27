«Байкал-Энергия» проиграла кемеровскому «Кузбассу»- 5:9

Финальная часть Кубка пройдет без иркутян. Это стало известно сегодня, когда «Байкал-Энергия» проиграла кемеровскому «Кузбассу». Причем довольно крупно — 5:9. Уже к 13-й минуте тренерскому штабу «бело-синих» пришлось взять тайм-аут. У хоккеистов в светлой форме ничего не получалось. Небольшая передышка чуть спасла ситуацию, и один гол наши отквитали, но по итогу 45 минут уступали — 1:4. В начале второго отрезка встречи вроде бы забрезжила надежда, ведь голы Сергея Гана и Александра Баздырева сократили отставание до минимума. Но затем наступил провал. Кемеровчане забили три мяча и дальше контролировали ситуацию на поле полностью. Стоит отметить, что неприличным счет не стал благодаря игре Григория Лапина. Наш капитан выручал и не раз. Но… Поражение, а значит, нет шансов попасть в двойку лучших в восточной группе. Сегодня после игры главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Рушкин от комментариев отказался, пообещав дать полный расклад по итогам предварительного этапа турнира чуть позже. А он закончится завтра матчем с армейцами Хабаровска.