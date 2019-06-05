«Байкал-Энергия» продлила контракт с шестью игроками

В состав вошли вратари Максим Негрун, Григорий Лапин, полузащитники Павел Дубовик и Иван Нечаев. Нападающими будут Евгений Волгужев и Александр Баздырев. Все спортсмены играли за «Байкал-Энергию» в прошедшем сезоне. Информация по остальным игрокам пока отсутствует. Из-за окончания контракта с клубом и по собственному желанию в этом году выбыли семь человек.