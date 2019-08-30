«Байкал-Энергия» отметила 15-летний юбилей

15 лет на льду. Свой день рождения отметил иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия». Как отпраздновали юбилей и что ждет команду в новом сезоне, расскажем далее.

Иркутянин Николай Тарасевич – болельщик со стажем. Уже много лет он ходит на матчи иркутского хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Первую игру посетил, когда команда носила свое первое название – «Локомотив». Поэтому день рождения любимого клуба – для Николая особый праздник.

Николай ТАРАСЕВИЧ, БОЛЕЛЬЩИК: Ходил на «Локомотив», но редко. В основном, налетами. По-настоящему стал ходить я уже в 96-97 годах, когда была «Сибскана». Чувство, что все-таки они займут первое место.

В этом году у иркутского хоккейного клуба «Байкал-Энергия» юбилей. Ровно 15 лет. Праздник начали с автопробега. Генеральный спонсор Еn+ Group и руководство клуба организовали его специально для болельщиков. В составе колонны едут и сами игроки. Один из главных принципов клуба — быть ближе к болельщикам. Особенно в день рождения команды. Чтобы встретить юбилей вместе с иркутянами, помимо автопробега, руководство «Байкал-Энергии» подготовило праздничный концерт. На нем болельщики смогут пообщаться с любимыми хоккеистами.

Василий ДОНСКИХ, ДИРЕКТОР ХК «БАЙКАЛ ЭНЕРГИЯ»: Быть поближе к болельщикам. Мы открыты, мы готовы к любым начинаниям. Вот если сегодня ребята на своих машинах поехали вместе с болельщиками. Это близко? Близко. Сейчас они придут сюда, выйдут на сцену. Пройдет торжественная часть. И будут здесь гулять, общаться, фотографироваться, давать автографы. Я думаю, это здорово. И в сезоне будем продолжать, будем открыты. Нет такого, чтобы спрятаться, закрыться.

Перед началом концерта на сцену пригласили именинников – хоккеистов. Они поздравили клуб и поблагодарили болельщиков за многолетнюю поддержку. Ведь только с ней команда сможет добиться высоких результатов.

Денис ЦЫЦАРОВ, ПОЛУЗАЩИТНИК ХК «БАЙКАЛ ЭНЕРГИЯ»: Мы будем очень рады видеть вас на наших матчах. Приходите сами, приводите друзей, детей. Потому что без вас этот спорт потеряет зрелищность и красоту. Так что увидимся на хоккее.

На интерактивных площадках любители спорта попробовали себя в роли хоккеистов. Для иркутян особенно важно, чтобы родной клуб приносил больше побед. По словам тренерского состава, в юбилейном сезоне «Байкал-Энергия» выйдет с новыми силами.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ ЭНЕРГИЯ»: Самые оптимистические настроения. Команда сейчас уже достаточно неплохая подобралась. Группа игроков, которая к нам влилась, достаточно серьезная. Это игроки сборной России. Поэтому я думаю, что этот сезон будет достаточно хороший. Пятнадцатый сезон –юбилейный. И хотелось бы занять достойное место в этом сезоне.

Подобным образом день рождения хоккейного клуба отмечают впервые. Благодаря компании Еn+ Group сотни болельщиков приобщились к празднику. Новый сезон по хоккею с мячом стартует уже в сентябре. «Байкал-Энергия» ждет иркутян на своих играх.