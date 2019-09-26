«Байкал-Энергия» одержала победу над «Уральским Трубником» — 3:2

142-минутная безголевая серия «Байкал-Энергии» закончилась. Это произошло сегодня во втором тайме встречи с «Уральским Трубником» в рамках Кубка России. Снял некое проклятие Вячеслав Вдовенко. А еще его гол сделал равным счет в матче с действующим бронзовым призером страны. Правда потом первоуральцы снова вышли вперед. Но активные действия подопечных Андрея Рушкина заставляли соперника ошибаться все чаще и чаще. Как итог этому еще два мяча в ворота соперника отправили Сергей Ган и Иван Нечаев. Победив, иркутяне отдали небольшой должок за поражение в матчах за третье место.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Я думаю, что устал он. Мы же темп держали хороший. И первый тайм, и второй. Заставляли их двигаться. Но без мяча, так как сами его контролировали. Он устал, появились свободные зоны, куда мы врывались. И в итоге добились победы, забив три гола.

Победив «Уральский Трубник», «Байкал-Энергия» осталась на четвертой строчке в турнирной таблице восточной группы. И имеет шансы попасть в заветную двойку дружин, выходящих в финальную часть кубка. Но для этого как минимум «бело-синим» надо побеждать в оставшихся матчах: в пятницу с «Кузбассом» и в субботу с армейцами Хабаровска.