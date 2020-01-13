«Байкал-Энергия» одержала победу над командой «Мурман» — 7:5

12 забитых мячей. Из них 10 во втором тайме. Такое голевое пиршество увидели накануне болельщики в Мурманске. Туда приехала «Байкал-Энергия». Первые 45 минут получились упорными, но не сильно результативными. Команды лишь обменялись забитыми мячами — 1:1. А вот после перерыва… Сначала хозяева снова вышли вперед, но ненадолго. «Байкал-Энергия» сравняла, а затем усилиями Сергея Гана, Владислава Кузнецова, Андрея Прокопьева и дважды Александра Баздырева «бело-синие» ушли в отрыв. Казалось, игра сделана. Но мурманчане так не думали и на последних минутах сократили разрыв в счете до минимального. Стало очень нервно. Однако дальний и, как выяснилось, неожиданный для голкипера «Мурмана» удар Игоря Вассермана поставил точку в этой перестрелке. 7:5 — победа иркутской команды.

Максим БЛЕМ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Хорошие погодные условия. Лед отличный, быстрый. Большое желание команд выиграть. очень радостно и здорово, что это сделали мы. Эта победа нам была важна. Я благодарен хозяевам за такую интересную игру. Я всегда говорил, что очень сложно здесь набрать очки.

После этой победы «Байкал-Энергия» по-прежнему занимает 5 строчку в турнирной таблице. В целом же ситуация в чемпионате такова. Скорее всего, определилась восьмерка лучших, которая после первого этапа продолжит борьбу за медали. Кроме иркутян, это «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Водник», московское и казанское «Динамо», а также Кузбасс» и «Уральский Трубник». Следующий матч «бело-синие» проведут дома 15 января. В гости пожалуют действующие чемпионы — хабаровские армейцы. Они, кстати, уступили в столице Татарстана, пропустив тем самым на первую строчку красноярскую дружину.