«Байкал-Энергия» одержала победу на «Енисеем» – 5:3

Это была красивая игра. «Байкал-Энергия» провела принципиальный матч с фаворитом первенства — красноярским «Енисеем». Звездный состав противника заставил болельщиков на стадионе «Труд» и перед экранами телевизоров не на шутку поволноваться.

Этот матч открывается не с гимна и построения команд, а с благодарностей. Вот у микрофона глава региона Сергей Левченко. А напротив экс-игроки иркутской «Байкал-Энергии». Эти фамилии известны не только болельщикам, но и всему региону: нападающий Александр Насонов, защитник Максим Блем, вратарь Алексей Савельев, полузащитник Константин Савченко. Все мастера спорта, все чемпионы. Александр Насонов, например, за свои 650 матчей забил 713 мячей и стал лучшим бомбардиром за всю историю иркутского хоккея с мячом. Традиционно спортсменам, завершившим карьеру, вручают форму с номерами, под которыми они играли. Но главный подарок ждет впереди. Начинается принципиальный для «бело-синих» матч.

Соперник — красноярский «Енисей». Один из фаворитов розыгрыша первенства России. В его составе семеро победителей чемпионата мира этого года. Наша команда такими достижениями пока похвастаться не может. Но держится уверенно. Как и полагается фавориту, красноярцы взяли игру под свой контроль и прижали иркутян к воротам. И создали два стопроцентных момента, но уверенная защита Григория Лапина оставила на табло ничейный результат.

Все изменилось к концу первого тайма: на 41-й минуте после оригинального розыгрыша штрафного удара из-за радиуса в угол ворот забивает Руслан Тремаскин. Через минуту нападающий Александр Баздырев укладывает мяч в девятку. Болельщики не успевают прийти в себя. Под занавес игрового отрезка мощным ударом с углового забивает Виталий Денисов. 3:0. Команда благодарит болельщиков.

Виталию Денисову было суждено стать звездой этого матча. В самом начале второго тайма он вновь отличился при розыгрыше углового. Проигрывая 0:4 четырехкратный чемпион России и не думал сдаваться. Звездный состав красноярцев смог добавить иркутским болельщикам переживаний: сначала забил десятикратный чемпион мира Сергей Ломанов, а затем на добивании удачно сыграл Вячеслав Вдовенко.

Трибуны замерли. Команды пошли в атаку и обменялись голами. Дубль оформил Руслан Тремаскин. «Енисей» ответил мячом в ворота Григория Лапина, автором которого стал Алмаз Миргазов. Концовка прошла в беспрерывных атаках красноярцев, но иркутяне выстояли. Финальный свисток арбитра. Итог — 5:3. Красивая победа «Байкал-Энергии».

До конца чемпионата нашим хоккеистам осталось всего три матча, и все они пройдут на выезде. Ближайшая игра состоится уже в это воскресенье, 24 февраля. В Казани «бело-синие» встретятся с местным «Динамо».