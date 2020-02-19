«Байкал-Энергия» на домашнем льду одержала победу над «Строителем» — 6:2

Накануне «Байкал-Энергия» принимала сыктывкарский «Строитель». По счету вопросов нет. А вот по игре достаточно. В случае поражения иркутяне могли сильно осложнить себе борьбу за плей-офф.

«Из вратаря соперника героя тайма сделали», — так в сердцах скажет в перерыве Евгений Выборов. Легендарный тренер иркутских команд за игрой нынешних хоккеистов наблюдает с трибуны. Оттуда сильно заметно, как иркутяне растрачивают один момент за другим, огорчив соперника только дважды. И то один раз с пенальти. Вроде и желание есть, но вот чего-то не хватает. Поэтому и болельщики немного разочарованы.

Евгений ВЫБОРОВ, ЛЕГЕНДА ИРКУТСКОГО ХОККЕЯ с МЯЧОМ: Нравится болельщикам, когда забивают голы. Уже совсем бы другая игра была, забей мы в первом тайме голов 5-6. Такой игрой мы даем возможность команде соперника зацепиться за игру. Вот это самое страшное. Когда она цепляется, цепляется.

А «Строитель» умеет цепляться. Матчи сыктывкарцев в сезоне — тому доказательство. Например, дома они обыграли иркутян — 4:3. Поэтому эмоции на лице руководства «Байкал-Энергии» говорят сами за себя. Было нервно до 58-й минуты, когда Иван Соловьев забил третий гол. После этого мячи в воротах гостей стали бывать с завидной регулярность. Владислав Кузнецов, снова Соловьев, опять Кузнецов. Впрочем, было и много неиспользованных моментов. Но их уже старались не замечать. Единственное, чему сильно огорчились 452 болельщика, пришедшие на стадион, — это два мяча, пропущенные в конце. 6:2 — победа. Наставника «бело-синих», кроме реализации, сейчас сильно волнует лазарет команды.

Максим БЛЕМ, И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Руслан Тремаскин после болезни. Егор Егорычев, его пришлось снять со второго тайма, так как самочувствие ухудшилось. Поэтому вот так. Каждый день. Кто-то, дай Бог, выздоравливает. И важно сейчас сохранить состав.

Игра с московским «Динамо» в пятницу станет последней домашней в регулярном чемпионате. Потом две на выезде. Именно они и решат, с какого места «Байкал-Энергия» выйдет в плей-офф. Пока иркутяне на 6 строчке.