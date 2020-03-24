Бабр в Иркутске отремонтируют

Обветшавший символ Иркутска отреставрируют. Жители города сообщили, что постамент памятника бабру срочно нуждается в ремонте. У подножия потрескалась плитка, местами цементная смесь уже не держит покрытие на месте. Сотрудники МКУ «Городская среда» пояснили: основание скульптуры повредилось с течением времени и вандалы к разрушениям точно не причастны. Специалисты уже произвели замеры. Сейчас оценивают стоимость восстановительных работ.

Анастасия КУЗЬМЕНКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА и ОЗЕЛЕНЕНИЯ МКУ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»: Будет производиться финансовый расчет, и после этого будет принято решение о необходимом финансировании и сроках проведения исходя из полученных сумм. Сейчас, к сожалению, нельзя сказать конкретные даты проведения ремонтных работ, но в любом случае это будет у нас только в теплый период времени.

Точные сроки работ и источники финансирования определят специалисты комитета городского обустройства администрации Иркутска.