Автомобильный флешмоб

Более 200 водителей областного центра приняли участие в автомобильном флешмобе. Акция приурочена к Международному женскому дню.

На дрифт-площадке в Иркутске автомобилисты выстроили из машин надпись: «С 8 марта, мама !» В акции приняли участие водители на авто различных марок — от советских копеек до машин премиум-класса. Многие приехали автоклубами с флагами. Стоит отметить — это уже стало доброй традицией в нашем городе. Так в канун мужского праздника, авто-леди выстраивали танк из машин. Еще одна масштабная акцию провели ко Дню российского флага, тогда на этой же площадке собрались владельцы синих, белых и красных автомобилей. Подобные флешмобы проходят в России часто, но иркутяне решили внести креатив к женскому дню. Кроме личного транспорта горожан приехали спецавтомобили ДПС и пожарные автоцистерны.

Анатолий Архипенко, организатор автомобильного флешмоба: Ребята откликнулись. За это им большое спасибо. Они активно принимают участие в подобного рода мероприятий. Так как мы афишировали это во всех социальных сетях, крупных пабликах, за что им тоже спасибо. Ребята на нас вышли самостоятельно с предложением того, что они хотят и хотят занять например восьмерку, а пожарники у нас восклицательный знак.

Несмотря на будний день, желающих для участия в акции приехало больше, чем планировалось. Поэтому организаторы решили дополнить композицию цветком. Видео с воздуха уже разлетелось в интернете, креатив иркутян оценили автомобилисты из других регионов страны. За сутки видеопоздравление посмотрели более 7 тысяч пользователей Интернета.