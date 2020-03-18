Авиакомпании отменили рейсы из Иркутска во Вьетнам

Вьетнам закрыт. С сегодняшнего дня все авиакомпании отменили рейсы из Иркутска в это государство. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Причина — все тот же коронавирус. Правительство Вьетнама объявило о 30-дневном прекращении выдачи всех видов въездных виз иностранным гражданам. Тех же, кто прилетит из этой страны, на 14 дней поместят на карантин.