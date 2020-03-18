Авиакомпании отменили рейсы из Иркутска во Вьетнам

Авиакомпании отменили рейсы из Иркутска во Вьетнам

18.03.20

Вьетнам закрыт. С сегодняшнего дня все авиакомпании отменили рейсы из Иркутска в это государство. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Причина — все тот же коронавирус. Правительство Вьетнама объявило о 30-дневном прекращении выдачи всех видов въездных виз иностранным гражданам. Тех же, кто прилетит из этой страны, на 14 дней поместят на карантин.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.