«Августовские встречи» уже традиционные для Иркутска вновь состоялись

В этом году в здании новой школы в микрорайоне Лесном. Именно там около 200 педагогов получили заслуженные награды за верность профессии, за каждодневный и кропотливый труд. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил учителей и всех сотрудников образовательных учреждений с Днем знаний. Он отметил: учебный год еще не начался, а педагогический состав уже проделал большую работу. В школах прошли конференции, педсоветы, подготовка к 1 сентября.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Наше образование действительно является флагманским. И то, что наши школьники демонстрируют свои знания, способности, успехи на всероссийских, областных, городских и даже международных уровнях, — это, конечно же, ваша заслуга. Огромная заслуга. И ваш кропотливый, ежедневный труд.

В областном центре создают условия для комфортного и современного образования. Так, хорошей традицией для Иркутска стало ежегодное открытие новых учебных заведений и дошкольных учреждений. Только в этом году свои двери распахнут 3 детских сада, школа в микрорайоне Лесном, новый учебный блок 25-й гимназии и 2 капитально отремонтированные школы №8 и №9 в Правобережном округе города. 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах Иркутска, за парты сядут почти 90 тысяч детей, из них чуть более 9,5 тысяч — это первоклассники.