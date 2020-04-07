Асфальтобетонный завод в Иркутске начнет работу 15 апреля

Погода благоволит ремонту дорог. Асфальтобетонный завод в Иркутске запустят почти на две недели раньше, а значит, к работам на городских магистралях приступят совсем скоро.

Весна — время начитать большой ремонт, а когда погода позволяет, почему бы не приступить раньше? Дороги Иркутска после зимы необходимо привести в порядок. А главный поставщик асфальтобетонной смеси — асфальтобетонный завод МУП «Иркутскавтодора». Именно здесь производят то самое покрытие разных типов. В этом году запуск производства запланирован почти на две недели раньше — 15 апреля.

Завод ежегодно модернизируют. В сутки на предприятии производят до 2 тысяч тонн асфальтобетона. Здесь всегда есть запас битума и других материалов для работы. Самое главное, какую задачу перед муниципалитетом ставит врио губернатора Игорь Кобзева, — реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Иркутске отремонтируют 23 километра городских магистралей.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Максимально выполнить все те обязательства, которые стоят перед нами в рамках национальных проектов и, безусловно, с необходимым качеством. Действительно, деньги выделяются на Иркутск очень большие. Программа этого года — практически более 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, по поручению вице-мэра Иркутска Руслана Болотова во время режима самоизоляции все городские службы перешли на усиленный режим. Сейчас на ямочный ремонт ежедневно выходит четыре спецавтомобиля. После запуска асфальтобетонного завода начнется ремонт асфальта большими картами.



