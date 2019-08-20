Артем Черноусов и Надежда Колода успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Пять золотых и одна серебряная медаль — с таким результатом выступили иркутяне Артем Черноусов и Надежда Колода на всероссийских турнирах. Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия, а также Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия проходили с 12 по 20 августа в Казани. Артем Черноусов стал победителем в личном зачете на дистанции 10 метров и вторым на дистанции 50 метров. Еще два золота Артем завоевал вместе с Маргаритой Ломовой в соревнованиях смешанных пар на дистанциях 25 и 50 метров. Кроме того, в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров первой стала пара Черноусов-Колода. Сейчас Артем готовится к финалу Кубка мира, который с 17 по 25 ноября пройдет в Китае. А Надежда Колода в составе сборной России в середине сентября отправится в Италию на первенство Европы.