Андрей Рушкин покидает «Байкал-Энергию»

Андрей Рушкин покидает «Байкал-Энергию»

18.12.19

Такое решение приняло руководство клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Блем, до этого работавший старшим наставником иркутской команды. Напомним, Максим Блем родился в Омске. Но теперь его уже можно считать иркутянином. Ведь долгое время он защищал бело-синие цвета. Хоккеист женат, у него две дочери.

Василий ДОНСКИХ, ДИРЕКТОР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»:

За время работы Андрея Анатольевича Рушкина команда стала четвертой в чемпионате страны, участвовала в двух Кубках мира. Мы благодарим Андрея Рушкина за работу в нашем клубе и желаем дальнейших успехов в его карьере.

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