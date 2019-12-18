Андрей Рушкин покидает «Байкал-Энергию»18.12.19
Такое решение приняло руководство клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Блем, до этого работавший старшим наставником иркутской команды. Напомним, Максим Блем родился в Омске. Но теперь его уже можно считать иркутянином. Ведь долгое время он защищал бело-синие цвета. Хоккеист женат, у него две дочери.
Василий ДОНСКИХ, ДИРЕКТОР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»:
За время работы Андрея Анатольевича Рушкина команда стала четвертой в чемпионате страны, участвовала в двух Кубках мира. Мы благодарим Андрея Рушкина за работу в нашем клубе и желаем дальнейших успехов в его карьере.
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