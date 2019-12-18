Андрей Рушкин покидает «Байкал-Энергию»

Такое решение приняло руководство клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Блем, до этого работавший старшим наставником иркутской команды. Напомним, Максим Блем родился в Омске. Но теперь его уже можно считать иркутянином. Ведь долгое время он защищал бело-синие цвета. Хоккеист женат, у него две дочери.

Василий ДОНСКИХ, ДИРЕКТОР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: За время работы Андрея Анатольевича Рушкина команда стала четвертой в чемпионате страны, участвовала в двух Кубках мира. Мы благодарим Андрея Рушкина за работу в нашем клубе и желаем дальнейших успехов в его карьере.