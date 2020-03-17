Александр Ведерников — новый спикер Законодательного собрания Иркутской области

Сегодня за него проголосовало большинство депутатов региона. А предшествовала этому отставка действующего главы Сергея Сокола. О политических перестановках в следующем материале.

Полтора года на посту спикера — и Сергей Сокол объявляет об отставке.

Сергей СОКОЛ, ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это был один из самых интересных периодов моей жизни. И я горжусь, что работал с вами.

Депутаты выбирают нового председателя после нескольких часов перерыва. Партия власти выдвигает на пост вице-спикера Александра Ведерникова. Коммунисты — депутата Андрея Андреева. Голосуют тайно. Интриги, как уверяют политологи, не вышло. За Ведерникова большинство — 29. 15 лет назад он впервые стал депутатом Заксобрания и вот сейчас, немного мешкаясь, занимает кресло спикера, после выходит на трибуну.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ИЗБРАННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Большим доверием с вашей стороны была даже не победа в этих выборах, а участие. Победа — это неоценимое доверие.

Сессию продолжают дальше, а Сергей Сокол дает пресс-конференцию. Прощальную. В пятницу 20 марта Центризбирком должен вручить ему мандат депутата Госдумы. Он освободился после перехода Ольги Баталиной в Минтруд. Сергей Сокол продолжит вместе с семьей жить в Иркутской области и, по его словам, работать на благо региона. Приоритетная тема — экологическое законодательство.

Сергей СОКОЛ, ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы сможем большее наше влияние распространить на федеральный уровень. И расширить таким образом наши возможности.

Сергей Сокол не исключает дальнейших кадровых перестановок в региональном парламенте. А мандат депутата Иркутской области после отставки спикера, скорее всего, достанется Алексею Терентьеву.



