Акробаты Иркутской области вернулись со всероссийских соревнований «Кубок Сибири»

Спортсмены привезли 4 золотых, 4 серебряных и столько же бронзовых медалей. Они соревновались в прыжках на батуте, акробатической дорожке.

Это кадры с выступления иркутских акробатов в Новосибирске. Накануне там завершился «Кубок Сибири» — всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Сегодня у спортсменов первая тренировка после успешного выступления. Копилку дворца спорта «Юность» пополнили 12 медалей. Среди тех, кто поднялся на пьедестал почета, Максим Захаренко. Он не только выиграл серебряную медаль, но и выполнил норматив мастера спорта по прыжкам на двойном минитрампе.

Максим ЗАХАРЕНКО, ВОСПИТАННИК ДВОРЦА СПОРТА «ЮНОСТЬ»: Это выступление наиболее удачное мое. Потому что в прошлых я прыгал не очень отлично, так можно сказать. А тут я прямо все свои силы выдал и все прыгнул, все хорошо.

Сегодня спортсмен совмещает тренировки с военной подготовкой в школе. Тренера Татьяну Шубину это не удивляет. Ее воспитанники готовы к самым сложным испытаниям. На этих соревнованиях за звание чемпиона боролись 300 спортсменов из 22 городов России. В «Кубке Сибири» воспитанники дворца спорта «Юность» участвуют много лет. Но это выступление самое успешное.

Татьяна ШУБИНА, ТРЕНЕР по СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ ДВОРЦА СПОРТА «ЮНОСТЬ»: У нас в Сибири все достойно прыгают, все достойные конкуренты. Там были акробаты с Ростова, с Челябинской области, с Самарской области. А это школы с мировым именем, школы олимпийского резерва. И соперничать с ними — это большое достижение. А выиграть их, я считаю, это — огромная победа.

За новыми победами иркутские спортсмены отправятся уже через 2 недели. Задача на ближайшие тренировки — усложнить и отработать комбинации. С ними акробаты выступят на всероссийских соревнованиях «Золотой прыжок». Борьба за награды начнется 1 июня в Таганроге.