Акция «Вместо букета — добрая монета!» пройдет в Иркутске 1 сентября

«Вместо букета — добрая монета!» — так называется акция, к которой предлагают присоединиться всем школьникам и их родителям 1 сентября. Благотворительный фонд «Стеллариум» призывает вместо огромных букетов на 1 сентября подарить учителю один общий от всего класса, а остальные деньги пожертвовать на лечение тяжелобольных детей. Уже 16 школ Иркутска присоединились к этой акции. Где-то несколько классов, где-то один. И даже единственный ребенок из класса — это уже огромный вклад в доброту, милосердие и отзывчивость.

Ксения КУТНОВА, ВОЛОНТЕР:

Если класс решит принять участие в акции после окончания регистрации, также может совместно собраться и купить один букет, а оставшиеся деньги перечислить на счет организации. Одним кликом на сайте стеллариум.рф

Анна ВАЩЕНКО, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА:

Меня порадовала наша учительница тем, что она полностью с первого дня в том году, когда я озвучила, когда мы пошли в первый класс, она меня целиком и полностью поддержала. И тут даже безоговорочно как раз она говорила, что мне не нужно, у меня даже нет столько банок, не говоря уже о вазах, чтобы ставить все эти букеты.