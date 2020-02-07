Начать готовиться к «Тотальному диктанту» можно с сегодняшнего дня. Акция «Русский по пятницам» стартовала в Иркутске. Еженедельные курсы будут идти два месяца. Длительность одного занятия 80 минут. Проходить «Русский по пятницам» будет в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. Вход свободный, предварительная запись не нужна. Присоединиться к акции можно в любой момент. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность.

Людмила ДОБОСОВА, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» в ИРКУТСКЕ: Тотальный диктант состоится 4 апреля. Уже десятый год подряд у иркутян появится возможность написать авторский текст. Традиционно к этому событию мы запускаем подготовительную акцию «Русский по пятницам». Они будут идти каждую пятницу до 27 марта в ИФИЯМ ИГУ.

Всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет на 25 площадках города. Столицей проекта в 2020-м стал Санкт-Петербург. Символично для нашего города, что автор текста в этом году Андрей Геласимов родился в Иркутске. Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.